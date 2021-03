A predsa došlo k zneužívaniu.

Podielnikov Urbárskeho pozemkového spoločenstva Liptovská Porúbka by v rámci objektivity mohli zaujímať aj informácie z druhej strany.

Každý už určite počul porekadlo "Zlodej kričí chyťte zlodeja!". Ale zamyslel sa už niekto nad tým, koľko pravdy sa skrýva v týchto štyroch slovách?

Pri plnení úlohy z uznesenia valného zhromaždenia 2019 (VH), s vyústením až do súdneho sporu, ktorého výsledkom bolo vyplatenie ušlej mzdy horárovi vo výške takmer 19.000 eur a celková škoda pre UPS cez 26.000 eur, sa preverovalo služobné motorové vozidlo (SMV) Lada Niva, konkrétne ale len jazdy horára. Aj keď našli by sa “zaujímavé” jazdy aj iných zamestnancov a členov výboru UPS, na tomto SMV sa kontrolovali len tie horárove. Nielen dozornou radou ale aj políciou. Preverenie bolo možné, pretože v Lade Niva je zabudované GPS zariadenie. Ďalším SMV UPS je Dácia Duster. Toto vozidlo používal hlavne p. Haluška. Prečo? Lebo Dácia GPS zariadenie v tom čase ešte nemala a tak si p. Haluška myslel, že nebude vadiť, keď si na nej sem tam „odskočí“. Škoda, že na to zabudol, keď riešil údajné zneužívanie SMV a ukazoval pritom prstom na horára. Ale ako vraví vyššie spomínané porekadlo, práve ten čo kričí býva tým "zlodejom". A tak ako mnohokrát predtým, ani teraz tomu nebolo inak. Pán Haluška využíval Dáciu s veľkou chuťou. A to až do takej miery, že už aj sám zabudol, kedy je v práci a kedy nie. Dácia stávala niekedy častejšie pred jeho bytom v Liptovskom Petre, ako v sídle UPS a jeho vtedajší Peugeot 306 trávil zase viac času zavretý v urbárskej garáži ako u neho doma. Aby nebolo podozrivé, že tak dlho pracuje. Proste Dácia sa stala autom pre potreby p. Halušku v pracovnej aj v mimopracovnej dobe.

Aj keď kontrola jázd na Dácií bola viac menej nemožná, našlo sa vždy pár vecí, ktoré len potvrdzovali obľubu, s akou p. Haluška Dáciu využíval. Stále platí, že keď niečo robíte dlhodobo, stane sa z toho rutina, pri ktorej si časom prestanete dávať pozor nato, čo robíte. A stalo sa to aj v prípade p. Halušku, keď si v jednu septembrovú nedeľu na Dácii „odskočil“ na futbalový zápas do Svätého Kríža s medzizastávkou vo Vavrišove, o čom svedčí žiadanka na prepravu vypísaná p. Haluškom na tento deň, ktorú si sám aj schválil. Pre tých, ktorí nie sú miestni, ani jedna z týchto obcí sa nenachádza v lesnom celku Liptovský Ján a účel cesty „futbalový zápas“ tiež nie je obvyklou pracovnou náplňou, aspoň poväčšine ľudí. Ako inak táto žiadanka záhadne zmizla a nahradila ju nová, podľa ktorej p. Haluška vykonával lesnú stráž na majetku UPS a to už od soboty. Čo dodať? Keď je SMV bez GPS zariadenia, ťažko skontrolovať jazdy. Ale keď už muži zákona mohli preveriť Ladu Nivu, prečo by poriadne nepreverili aj Daciu. A tak sa objavilo niekoľko záznamov, na ktorých bol p. Haluška aj s urbárskou Dáciou zachytený diaľničnou kamerou na úseku pred mestom Martin (záznamy z diaľničných kamier aj kópie žiadaniek sú súčasťou spisového materiálu na OO PZ v Lipt. Hrádku). A toto sa už vyvrátiť nedalo. Aj keď pár týždňov pred tým p. Haluška tvrdil, že na spomínanom diaľničnom úseku na Dácii nebol a že ak niekto tvrdí opak, musí to dokázať. Stalo sa! Neostávalo mu nič iné, len jazdy priznať, samozrejme s tým, že na ne mal súhlas od bývalého predsedu UPS Ing. Kočtúcha. Ten to ale poprel a trval na svojom stanovisku, že jazdy SMV odsúhlasil len na lesnom celku Liptovský Ján. Pán Haluška následne údajne tvrdil, že s jazdami oboznámil výbor UPS, ktorý mu súhlas dal. V žiadnej zo zápisníc výboru sa ale takáto žiadosť o použitie SMV a ani súhlas výboru UPS nenachádza. Pán Haluška údajne doniesol na UPS aj bloček z benzínky, keď po týchto jazdách do Dácie tankoval za "svoje". Zaujímalo by ma ako toto UPS zúčtovalo, akú náhradu zaplatil za použitie SMV a tiež, že keď už p. Haluška mal súhlas na tieto jazdy do Martina, prečo do knihy jázd zapísal namiesto týchto jázd mimo okresu, jazdy do lokalít v „obvode UPS“. Rovnako by ma zaujímalo, ako je možné, že po týchto zisteniach je p. Haluška stále predsedom UPS? Žeby preto, lebo v správe o hospodárení za rok 2019 tieto skutočnosti chýbali. Ale ako osoba, ktorá túto správu písala mohla na niečo také zabudnúť? Bola to predsa úloha z uznesenia valného zhromaždenia...