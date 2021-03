Ryba smrdí od hlavy.

Podielnikov Urbárskeho pozemkového spoločenstva Liptovská Porúbka by v rámci objektivity mohli zaujímať aj informácie z druhej strany.

Súčasné vedenie UPS Liptovská Porúbka, až na pár ľudí, ktorí už na ďalšie volebné obdobie nekandidujú, sa dosť zmenilo. Tieto zmeny nastali hneď po avizovanom odstúpení bývalého predsedu UPS Ing. Kočtúcha z funkcie. Myslím tým zmeny celkového smeru a charakteru riadenia urbáru. Všetko sa tají, informácie sú nedostupné a keď aj nie sú, bývajú skreslené a často zavádzajúce. Veď určite je čo skrývať. Je to asi aj tým, že vo výbore UPS je niekoľko ľudí, ktorí tam nemajú čo hľadať a spoločenstvu vyslovene škodia. Sú to ľudia, ktorí nie sú sami schopní o niečom rozhodnúť a ktorí si nechajú radiť a nechajú sa aj riadiť kadekým, napr. p. Janom Harichom (súčasným kandidátom do dozornej rady UPS) alebo p. Marošom Búdom. A tak aj UPS dopadlo. Nedivím sa, že práve títo dvaja páni boli ochotne svedčiť na súde, keď p. Haluškovi tak dobre "poradili" pri zneužívaním SMV a výpovedi horára. Divím sa skôr p. Haluškovi, že takýchto ľudí vôbec počúva. Na UPS som ako horár zažil niekoľko výborov, ale každý z nich sa riadil svojím rozumom a nepotreboval radcov „z vonku“. Netvrdím, že sa predtým žiadni nehlásili, ale že žiadny neuspeli. Zato teraz si kľučku podávajú. Pritom vo vedení UPS sú ľudia, ktorý sa nenechajú "strhnúť davom", ale dokážu racionálne uvažovať aj vo vyhrotenej situácii. Tak ako členka výboru Ing. Zuzana Martinovičová na schôdzi výboru dňa 3.6.2019, keď navrhla stiahnutie výpovede, s odôvodnením, že prípadný súdny spor UPS nemôže vyhrať. Rovnako nato upozornil aj člen dozornej rady Ing. Michal Líška. Prečo p. Haluška a zvyšok výboru nedali radšej na ich argumenty? A to že títo ľudia nie sú na kandidátke na ďalšie volebné obdobie asi tiež o niečom svedčí...Tak ako to vlastne vo výbore UPS funguje? Kto rozhoduje o tom aké kroky UPS podnikne? A kto bude za ne niesť zodpovednosť?

Po zhrnutí všetkých faktov (spôsobenie takmer značnej škody, zneužívanie SMV na súkromné účely, nikam nevedúce súdne spory,... ) súčasný predseda UPS p. Haluška je určite jedným z najväčších omylov v histórii UPS Liptovská Porúbka. Znie to dosť kriticky, ale oprávnene. UPS čaká totiž ďalší súdny proces, zapríčinený zase p. Haluškom. Zase s bývalým horárom, tentoraz kvôli okamžitému skončeniu pracovného pomeru pre údajnú spreneveru sadeníc a bohužiaľ zase aj v tomto súdnom spore ťahá UPS za kratší koniec. Zase UPS vznikne len ďalšia finančná škoda a zase je to len kvôli zábudlivosti, ješitnosti a nekonečnej hlúposti… A ak sa p. Haluška po skončení predchádzajúceho súdneho sporu schovával za vyjadrením právneho zástupcu UPS "Ideme do toho", za čo sa schová tentoraz? Myslím, že ak výbor UPS rozhodne hlasovaním o stiahnutí výpovede, už nezáleží na názore právneho zástupcu, hlavne ak nie je dostatočne oboznámený so všetkými skutočnosťami. Návrh Valného zhromaždenia UPS, ako najvyššieho orgánu spoločenstva, na zosobnenie vzniknutej škody je právom na mieste. Otázka je len komu a koľko... A čo sa volieb týka, myslím, že pri nezvolení súčasných kandidátov do výboru a dozornej rady, by opakované voľby vyšli UPS oveľa lacnejšie ako ponechať p. Halušku a jemu verných vo funkcii na ďalšie volebné obdobie. Schopných ľudí je v radoch podielnikov dostatok, akurát mierne povedané, so súčasným vedením nechcú mať toho veľa spoločného. Všetko je len v rukách nás podielnikov...